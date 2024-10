LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos vuole riaprire la finale contro New Zealand (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di regate della finale di America’s Cup 2024. Nelle acque di Barcellona spazio ad altri due fondamentali match race tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. Inglesi a caccia di un punto necessario sia per il morale che per tenere in vita la serie, che in caso contrario sarebbe già ampiamente compromessa e prenderebbe la direzione di Auckland. Dopo aver battuto Luna Rossa nella finale di Louis Vuitton Cup Ineos Britannia è tornata sulla terra a margine delle due nette sconfitte contro i detentori del titolo. Guidati dalla saggezza di Ben Ainslie, velista che vanta 5 piazzamenti sul podio in cinque Olimpiadi consecutive da Atlanta 1996 a Londra 2012, i britannici dovranno necessariamente aggiudicarsi una delle due regate odierne per non dare un segnale di resa. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos vuole riaprire la finale contro New Zealand Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della seconda giornata di regate delladiCup. Nelle acque di Barcellona spazio ad altri due fondamentali match race tra Team NewedBritannia. Inglesi a caccia di un punto necessario sia per il morale che per tenere in vita la serie, che in caso contrario sarebbe già ampiamente compromessa e prenderebbe la direzione di Auckland. Dopo aver battuto Luna Rossa nelladi Louis Vuitton CupBritannia è tornata sulla terra a margine delle due nette sconfittei detentori del titolo. Guidati dalla saggezza di Ben Ainslie, velista che vanta 5 piazzamenti sul podio in cinque Olimpiadi consecutive da Atlanta 1996 a Londra 2012, i britannici dovranno necessariamente aggiudicarsi una delle due regate odierne per non dare un segnale di resa.

