Lara Croft torna su console e PC con la Darkness Trilogy di Tomb Raider rimasterizzata (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lara Croft sta per tornare in un'edizione rimasterizzata delle sue avventure in Tomb Raider: Aspyr ha annunciato il ritorno della "Darkness Trilogy" con Tomb Raider IV-V-VI Remastered, una collezione che riporterà alla luce tre capitoli iconici della saga, originariamente sviluppati da Core Design. A partire dal 14 febbraio 2025, PlayStation 5, Xbox Series, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) –sta perre in un'edizionedelle sue avventure in: Aspyr ha annunciato il ritorno della "" conIV-V-VI Remastered, una collezione che riporterà alla luce tre capitoli iconici della saga, originariamente sviluppati da Core Design. A partire dal 14 febbraio 2025, PlayStation 5, Xbox Series,

