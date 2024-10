Formiche.net - L’America di ieri, oggi e domani. Intervista all’attore Giancarlo Esposito

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’espressione sognante davanti ai dipinti ad olio e i marmi cesellati, il cappello tenuto in mano come prevede l’etichetta, il completo sartoriale (italiano, rigorosamente), una pochette color vinaccia nel taschino e le narici dilatate per accogliere quanto più possibile di quell’odore particolare che solo i libri emanano. Cosìha attraversato le gallerie e i saloni di palazzo Mattei, sede del Centro Studi Americani a Roma, che quest’anno ha deciso di conferirgli il prestigioso premio Pair (Prize for American-Italian Relations), giunto alla sua ottava edizione.to da Formiche.net, la star italo-americana di serie cult come Breaking Bad e The Boys ha condiviso pense opinioni sulla società e sul futuro degli Stati Uniti d’America.