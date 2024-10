La rinascita di via Palermo: "Più sicurezza e socialità ma sono sparite le botteghe" (Di domenica 13 ottobre 2024) Otto panchine, quattro piante in vaso e sul manto stradale un mosaico di forme colorate: così cambia il volto di via Palermo, a due passi da Moscova. D’estate l’allargamento dello spazio pedonale, pochi giorni fa la colorazione, in un piccolo segmento di strada davanti alla scuola. "Ora possiamo portare i bambini senza macchine parcheggiate a intasare l’ingresso", esulta Ivan Rizzo, residente nel quartiere. "Così si rende ’più sociale’ lo spazio", aggiunge Angelo Cremonese, che porta la nipote a scuola. Ma la nuova “Piazza Aperta” non convince alcuni titolari delle numerose attività che popolano la strada. "È una vergogna: i camion che scaricano le merci per fermarsi ora devono sfilare i paletti", protesta lo storico falegname della via. "sono costretti a mettersi in posizione di multa", gli fa eco Franco Scicchitano, titolare dell’antica copisteria. Ilgiorno.it - La rinascita di via Palermo: "Più sicurezza e socialità ma sono sparite le botteghe" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Otto panchine, quattro piante in vaso e sul manto stradale un mosaico di forme colorate: così cambia il volto di via, a due passi da Moscova. D’estate l’allargamento dello spazio pedonale, pochi giorni fa la colorazione, in un piccolo segmento di strada davanti alla scuola. "Ora possiamo portare i bambini senza macchine parcheggiate a intasare l’ingresso", esulta Ivan Rizzo, residente nel quartiere. "Così si rende ’più sociale’ lo spazio", aggiunge Angelo Cremonese, che porta la nipote a scuola. Ma la nuova “Piazza Aperta” non convince alcuni titolari delle numerose attività che popolano la strada. "È una vergogna: i camion che scaricano le merci per fermarsi ora devono sfilare i paletti", protesta lo storico falegname della via. "costretti a mettersi in posizione di multa", gli fa eco Franco Scicchitano, titolare dell’antica copisteria.

