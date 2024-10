La Rassegna provinciale del tartufo torna il 20 ottobre a Pecorara: «Prodotto de.co. e nuovo marchio» (Di domenica 13 ottobre 2024) nuovo nome, nuova veste per il marchio, nuove iniziative per promuovere uno dei prodotti più rinomati della provincia piacentina. Parliamo del tartufo “Nero di Pecorara” a cui è dedicata la 33esima Rassegna provinciale del tartufo e dei prodotti del sottobosco, in programma a Pecorara Alta Val Ilpiacenza.it - La Rassegna provinciale del tartufo torna il 20 ottobre a Pecorara: «Prodotto de.co. e nuovo marchio» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di domenica 13 ottobre 2024)nome, nuova veste per il, nuove iniziative per promuovere uno dei prodotti più rinomati della provincia piacentina. Parliamo del“Nero di” a cui è dedicata la 33esimadele dei prodotti del sottobosco, in programma aAlta Val

