La Juventus cerca un'opportunità in attacco, non un grande colpo. Ecco il casting di Giuntoli (Di domenica 13 ottobre 2024) Non è facile navigare tra le incertezze, e nemmeno tra mille nomi. Anche per questo, a metà ottobre, le idee alla Continassa iniziano a essere

LIVE Valerenga-Juventus - Champions League calcio femminile in DIRETTA : si cercano punti in Norvegia - Centrare l’ottava sinfonia consecutiva è di vitale importanza per provare ad essere protagoniste anche lontano dallo stivale. Il girone C è un raggruppamento tosto per le ragazze di Mister Canzi. Un risultato positivo in Norvegia è imprescindibile per bagnare al meglio il ritorno in classe regina e garantirebbe serenità in vista dei big match in programma. (Oasport.it)

Juventus-Pogba - si cerca l'accordo per la risoluzione : fissato un incontro - Paul Pogba e la Juventus si preparano a dirsi addio. Il calciatore francese e il club bianconero sono pronti a trovare un accordo per interrompere... (Calciomercato.com)

Juventus esausta dopo Lipsia : Motta cerca altri tre punti col Cagliari per una sosta col sorriso - La rosa è comunque lunga al di là degli infortuni e per fortuna di Motta si può ruotare abbastanza, senza però snaturarsi e soprattutto con l’obiettivo di giocare un’altra partita offensiva, visto che i tre 0-0 di campionato sono comunque parte di un recentissimo passato. Motta deve ragionarci su e probabilmente riproporrà da centrale un Kalulu semplicemente ingiocabile visto a Lipsia, ma anche ... (Sportface.it)