Juventus, Bonucci: "Bremer perdita importante, faceva reparto da solo" (Di domenica 13 ottobre 2024) "La perdita di Bremer è una perdita importante. Senza nulla togliere agli altri, Gleison in questi primi mesi aveva dimostrato di poter tenere in piedi da solo la fase difensiva della Juventus, ha uno strapotere fisico importante. Una cosa che gli permetteva di giocare con 50-60 metri alle spalle e godere sull'uno contro uno con l'attaccante. Adesso chi scenderà in campo al suo posto, come ha detto Motta, dovrà dare il 110%". Così l'ex difensore della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci, parlando a margine del Festival dello Sport 2024. Bonucci ha poi parlato anche del Napoli di Antonio Conte, primo in classifica: "Avevo già detto in estate che il Napoli andava sul sicuro, su una certezza, perchè il mister avrebbe ricompattato l'ambiente e fatto tornare al sqaudra ai grandi livelli visti con Spalletti. Liberoquotidiano.it - Juventus, Bonucci: "Bremer perdita importante, faceva reparto da solo" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "Ladiè una. Senza nulla togliere agli altri, Gleison in questi primi mesi aveva dimostrato di poter tenere in piedi dala fase difensiva della, ha uno strapotere fisico. Una cosa che gli permetteva di giocare con 50-60 metri alle spalle e godere sull'uno contro uno con l'attaccante. Adesso chi scenderà in campo al suo posto, come ha detto Motta, dovrà dare il 110%". Così l'ex difensore dellae della Nazionale Leonardo, parlando a margine del Festival dello Sport 2024.ha poi parlato anche del Napoli di Antonio Conte, primo in classifica: "Avevo già detto in estate che il Napoli andava sul sicuro, su una certezza, perchè il mister avrebbe ricompattato l'ambiente e fatto tornare al sqaudra ai grandi livelli visti con Spalletti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juve - parla Barzagli : “Con Motta percorso interessante. Bremer? Perdita importante” - Un problema non di poco conto. Parola di Andrea Barzagli, ex colonna di quella BBC che tante fortune ha fatto nella Juventus di qualche anno fa. Lo trovo cresciuto e può ancora migliorare”. Peccato per l’infortunio di Bremer che priverà i bianconeri di una colonna portante per diversi mesi. Poi c’è il mercato e Giuntoli per gennaio lavora soprattutto su due fronti: difensore centrale e prima ... (Sport.quotidiano.net)

Barbie Ferreira di Euphoria si mostra sui social dopo l’importante perdita di peso (e alcuni fan la criticano) - Aveva raccontato nel corso di un intervento durante il podcast Armchair Expert: Ecco cosa aveva dichiarato nel corso di un’intervista a InStyle: Sono stata intrappolata in quella positività tossica, ed è stato terribilmente nocivo per la mia salute. Ruolo che ha deciso di lasciare perché non voleva più essere ricordata come “l’amica grassa”: Non volevo essere la migliore amica grassa. (Isaechia.it)