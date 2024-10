Italia, una vetta da difendere. L’ora di Buongiorno e Raspadori (Di domenica 13 ottobre 2024) Il pari dell’Olimpico col Belgio è stato come quelle giornate autunnali inframmezzate all’improvviso da una pioggerella, senza però che venga a mancare il conforto finale di una bella ottobrata. Se non fosse stato per il rosso a Pellegrini che ha sconvolto piani e risultato, si sarebbe parlato di una Nazionale totalmente ritrovata e vincente. Ecco perché la sfida di domani sera a Udine gode dell’inerzia positiva di quei 38 minuti iniziali di pressing, superiorità numerica nel fraseggio, spiccata verticalità: quasi l’opposto del disorientamento tattico e di spirito visto agli Europei contro Spagna e Svizzera. Con Israele, l’obiettivo degli azzurri è doppio. Consolidare un primato nel girone di Nations che vuole dire tanto, ora che le qualificazioni mondiali sono già all’orizzonte. E ottenere conferme in termini di gioco, propensione, visione. Sport.quotidiano.net - Italia, una vetta da difendere. L’ora di Buongiorno e Raspadori Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Il pari dell’Olimpico col Belgio è stato come quelle giornate autunnali inframmezzate all’improvviso da una pioggerella, senza però che venga a mancare il conforto finale di una bella ottobrata. Se non fosse stato per il rosso a Pellegrini che ha sconvolto piani e risultato, si sarebbe parlato di una Nazionale totalmente ritrovata e vincente. Ecco perché la sfida di domani sera a Udine gode dell’inerzia positiva di quei 38 minuti iniziali di pressing, superiorità numerica nel fraseggio, spiccata verticalità: quasi l’opposto del disorientamento tattico e di spirito visto agli Europei contro Spagna e Svizzera. Con Israele, l’obiettivo degli azzurri è doppio. Consolidare un primato nel girone di Nations che vuole dire tanto, ora che le qualificazioni mondiali sono già all’orizzonte. E ottenere conferme in termini di gioco, propensione, visione.

