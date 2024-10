Incidente in tangenziale. Auto si schianta contro il guardrail, conducente in ospedale (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un sinistro nel Salento. Un Incidente in tangenziale ha visto sfortunato protagonista un anziano, ultra ottantenne, che è andato a sbattere Autonomamente contro un guardrail che ne delimitava la carreggiata. L’episodio si è verificato, in questa domenica di quai metà ottobre, lungo la tangenziale est di Lecce, esattamente all’altezza dell’uscita 10 in direzione Lizzanello. Per cause ancora tutte da chiarire e specificare, l’anziano uomo, alla guida di una vecchia Fiat Punto, ha perso il controllo del suo mezzo ed è andato a schiantarsi contro il guardrail che ne delimitava la carreggiata. Incidente in tangenziale, anziano trasportato d’urgenza al Fazzi L’Auto è terminata con la sua parte anteriore sotto la barra metallica, che si è deformata, e in questo modo è andato in frantumi il parabrezza del veicolo. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un sinistro nel Salento. Uninha visto sfortunato protagonista un anziano, ultra ottantenne, che è andato a sbatterenomamenteunche ne delimitava la carreggiata. L’episodio si è verificato, in questa domenica di quai metà ottobre, lungo laest di Lecce, esattamente all’altezza dell’uscita 10 in direzione Lizzanello. Per cause ancora tutte da chiarire e specificare, l’anziano uomo, alla guida di una vecchia Fiat Punto, ha perso illlo del suo mezzo ed è andato arsiilche ne delimitava la carreggiata.in, anziano trasportato d’urgenza al Fazzi L’è terminata con la sua parte anteriore sotto la barra metallica, che si è deformata, e in questo modo è andato in frantumi il parabrezza del veicolo.

