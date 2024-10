Il Sun | ex Premier League 24 anni arrestato con l’accusa di aver stuprato una ragazza

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Secondo quanto riferisce The Sun in esclusiva, un giocatore ex stella del calcio internazionale con un passato in, ancora in attività visto che avrebbe 24, è statoa Londra condiunain un famoso hotel della città. La polizia ha fatto irruzione al Corinthia Hotel di Whitehall Place, Westminster, e ha portato via il calciatore. La giovane denunciante ha lanciato l’allarme alla reception dell’hotel a cinque stelle mercoledì scorso. Una fonte riferisce che la donna era tornata in hotel con il giocatore dopolo incontrato in un bar. La denunciante ha dichiarato di essere stata violentata dal giocatore, la cui identità resta al momento celata per ragioni legali. E’ già stato interrogato per diverse ore alla presenza di un legale.