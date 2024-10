Quotidiano.net - Il delitto di Avetrana. La figlia di Misseri è sicura: "Mio papà uccise Sarah"

(Di domenica 13 ottobre 2024)(Taranto) Valentinasi ‘allinea’ all’autoaccusa del padre Michele: "Non ho dubbi, a uccidereè stato lui. La voleva violentare, lei si è ribellata e lui l’ha strangolata. L’ha voluta zittire per sempre". Valentina, in un’intervista al programma di Rai3 Farwest condotto da Salvo Sottile, ribadisce con foga: "Mio padre ha ucciso, ne sono stra". Parole-fotocopia con quelle del genitore che, a Le Iene in onda stasera, racconta come si è consumato ilin quel torrido 26 agosto 2010 nella villetta di, omicidio per il quale sono state condannate all’ergastolo Sabrinae Cosima Serrano. ‘Zio Michele’ è un uomo libero, dopo aver scontato 8 anni per soppressione di cadavere, ma non è stato ritenuto responsabile dell’omicidio, nonostante in più occasioni abbia dichiarato: "Sono io l’assassino".