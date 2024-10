Lanazione.it - "Il caseificio di Sorano è al fianco dei produttori"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) La cooperazione come modello aziendale per riuscire a superare le sfide del presente. È quanto emerge da un commento del presidente deldi, Luciano Nucci, alla luce di una prima analisi della stagione agricola 2024 . È evidente che in questo contesto economico complesso, il modello cooperativo garantisce stabilità e sostenibilità per ilocali e i territori più svantaggiati, dimostrando una capacità unica di rispondere alle sfide poste dalla frammentazione dei fondi agrari e dai crescenti costi di produzione, integrando e coordinando in maniera virtuosa le attività di agricoltori, tecnici, esperti e commercianti. "La cooperativa non è solo un’organizzazione economica – sottolinea il presidente delLuciano Nucci – ma un vero e proprio costruttore di comunità.