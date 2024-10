Lanazione.it - Greta Thunberg agli operai Gkn: “Lottiamo contro gli stessi sistemi distruttivi”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Firenze, 13 ottobre 2024 - Convocate subito i tavoli tecnici per la riconversione dell'ex Gkn di Campi Bisenzio. E' la risoluzione uscita oggi dall'assemblea dell'azionariato popolare, che ha raggiunto 1,3 milioni di euro, al presidio a Campi Bisenzio, dove, spiega una nota, è intervenuta in conclusione anche l'attivista svedese. "Se entro il 15 novembre non ci saranno novità sostanziali - ha spiegato la Rsu ex Gkn all'assemblea -, il progetto sarà messo a verifica e ne sarà valutato l'abbandono". "Voglio ringraziare le persone di questa fabbrica cooperativa Gkn per aver mostrato come dovrebbe essere il futuro. Come sicuramente tutti sappiamo – ha detto la stessa– la crisi climatica non è solo una questione tecnica che riguarda il passaggio dall'energia da combustibili fossili a quella rinnovabile.