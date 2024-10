Giglio e i sentimenti per Yulia, il gieffino svela cosa sarebbe successo fuori dal GF (Di domenica 13 ottobre 2024) Giglio, dopo settimane di tensioni, ha affrontato Yulia. I due si sono confrontati e il ragazzo ha finalmente svelato cosa prova “Il fatto di voler conoscerti c’è sempre stato”, ha detto Giglio. E poi: “fuori da qui saremmo già andati ovunque per conoscerci meglio”. Il gieffino ha voluto sottolineare che la compagna gli piace e che fuori dal reality il loro rapporto sarebbe decollato. Luca, parlando con i compagni del Gf, ha anche ammesso: “Mi piace perché mi fa stare bene qui, migliora la mia giornata”. E anche se lei ha qualcuno ad attenderla fuori dalla casa, il giovane parrucchiere ha detto: “Non me ne frega assolutamente niente”. L’unico limite per lui rappresenta quello di essere stato scottato da esperienze passate e quindi desidera per questo procedere con cautela: “Non sono una persona che forza le cose, quando mi sbilancerò lo farò al momento giusto”. 361magazine.com - Giglio e i sentimenti per Yulia, il gieffino svela cosa sarebbe successo fuori dal GF Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di domenica 13 ottobre 2024), dopo settimane di tensioni, ha affrontato. I due si sono confrontati e il ragazzo ha finalmentetoprova “Il fatto di voler conoscerti c’è sempre stato”, ha detto. E poi: “da qui saremmo già andati ovunque per conoscerci meglio”. Ilha voluto sottolineare che la compagna gli piace e chedal reality il loro rapportodecollato. Luca, parlando con i compagni del Gf, ha anche ammesso: “Mi piace perché mi fa stare bene qui, migliora la mia giornata”. E anche se lei ha qualcuno ad attenderladalla casa, il giovane parrucchiere ha detto: “Non me ne frega assolutamente niente”. L’unico limite per lui rappresenta quello di essere stato scottato da esperienze passate e quindi desidera per questo procedere con cautela: “Non sono una persona che forza le cose, quando mi sbilancerò lo farò al momento giusto”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giglio e i sentimentimenti per Yulia - il gieffino svela cosa sarebbe successo fuori dal GF - Ma di una cosa è certo: il tempo gli permetterà di ampliare la sua conoscenza con Yulia e che solo così si potrà capire il futuro del loro legame. L’unico limite per lui rappresenta quello di essere stato scottato da esperienze passate e quindi desidera per questo procedere con cautela: “Non sono una persona che forza le cose, quando mi sbilancerò lo farò al momento giusto”. (361magazine.com)

Giglio svela cosa prova per Yulia : ecco cosa sarebbe successo fuori dalla Casa del GF - Dopo settimane di tensioni non dichiarate, il parrucchiere ha trovato il coraggio di parlare apertamente con la modella. Dentro la Casa del Grande Fratello, Giglio ha finalmente deciso di affrontare i suoi sentimenti nei confronti di Yulia Bruschi. . un confronto intenso, ha cercato di spiegare quali. (Blogtivvu.com)

Grande Fratello - Giglio confessa a Yulia Bruschi : “Ho sempre voluto chiederti di…” - La vivo alla giornata. Nelle scorse ore Luca Giglioli ha voluto confrontarsi con Yulia Bruschi in merito al loro rapporto nella Casa del Grande Fratello. Il fatto di isolarsi è come andare a fare una cosa nostra quindi ho sempre voluto chiederti di avere il nostro momento, però mi è sempre sembrato difficile e strano… non difficile da chiedertelo… però strano da chiederlo. (Isaechia.it)