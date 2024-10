Ilgiorno.it - Franca Faita, l’operaia Nobel per la pace che lottò contro le mine: “Le armi viaggiano sopra di noi, ma tutti fanno finta di niente”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Brescia – “Troppo tardi glielo hanno dato”., 76 anni, commenta con la consueta ironia l’assegnazione del Premioper laa Nihon Hidankyo, associazione deivvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki ‘premiata per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dallenucleari’. “Sono contenta per loro – aggiunge poi – e spero che questo magari aiuterà a smuovere un po’ la gente. Siamo diventatitroppo freddi, ognuno pensa per sé, lespiano, anchele nostre teste edi”., invece, non ha mai rinunciato a impegnarsi per lain prima persona, senza badare alle conseguenze per sé stessa. Un impegno, il suo, premiato con il Premioper lache, nel 1997, fu assegnato alla campagna internazionale per la messa al bando delleantiuomo, di cuifu una delle voci.