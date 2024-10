Zonawrestling.net - Fa’ la tua scelta – WWE Bad Blood 2024

(Di domenica 13 ottobre 2024) EFFETTO SANGUEPersonalmente non ritengo fondamentale la sua presenza per la riuscita o meno di un match, salvo casi eccezionali.La faida tra CM Punk e Drew McIntyre era giunta ad un punto di non ritorno.Peraltro sono stati proprio i due protagonisti a rivelare quello che avrebbero fatto, ciò che avrebbero inferto al proprio nemico.E quindi, possiamo affermare con certezza, che hanno rispettato la parola data.Il match nella cella infernale aveva bisogno di spot che causassero ferite per rendere epico ed unico l’atto finale del feud.L’esito spinge CM Punk verso i piani alti, probabilmente come contendente numero uno al titolo del mondo ma allo stesso tempo c’è da riprendere il capitolo con Seth Rollins.Per Drew McIntyre è invece difficile decifrare il futuro prossimo.