F1 Binotto | Ferrari? Non avrei preso Hamilton Leclerc va accompagnato all’obiettivo

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Cosa ho visto nelladi Vasseur? Direi piuttosto che cosa ho visto nella. Fred ha saputo proseguire il progetto all’insegna della continuità, non ha rivoluzionato un’organizzazione strutturata e funzionale. Ha fatto anche scelte sue, ma lo ripeto: se lavince sono contento perché conosco il team e so quanta fatica è stata spesa per portarlo a un certo livello”. Lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera, Mattia, ex team principal della, ora a capo del programma F1 dell’Audi. C’è spazio per un bilancio dell’esperienza a Maranello: “Sono stati ventotto anni nei quali ho ricevuto molto. Mi sento fortunato ad averparte ad una storia straordinaria, a un periodo di vittorie fantastiche alle quali ho contribuito.