Dramma in città. Malore dopo la cena davanti agli occhi della sorella, muore anziana donna (Di domenica 13 ottobre 2024) dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, un vero e proprio Dramma in città è andato in scena nella serata di venerdì 11 ottobre a Lecce. La tragedia si è verificata, intorno alle 20.30, in via Sozy Carafa, zona San Pio, nel capoluogo salentino. Qui, una 82enne, che condivideva l’appartamento insieme alla sorella 89enne, ha avuto un Malore dopo la cena e a nulla sono valsi i soccorsi. La sorella maggiore, appena si è resa conto di quanto stava accadendo, è scesa per strada per cercare soccorso e trovare immediatamente l’intervento dei medici. Dramma in città, morte avvenuta per cause naturali Sul luogo del Dramma in città sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte della 82enne, avvenuta per cause naturali. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 13 ottobre 2024)quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, un vero e proprioinè andato in snella serata di venerdì 11 ottobre a Lecce. La tragedia si è verificata, intorno alle 20.30, in via Sozy Carafa, zona San Pio, nel capoluogo salentino. Qui, una 82enne, che condivideva l’appartamento insieme alla89enne, ha avuto unlae a nulla sono valsi i soccorsi. Lamaggiore, appena si è resa conto di quanto stava accadendo, è scesa per strada per cercare soccorso e trovare immediatamente l’intervento dei medici.in, morte avvenuta per cause naturali Sul luogo delinsono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte82enne, avvenuta per cause naturali.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dramma in città - uomo ucciso davanti al figlio : è caccia al killer - Sul posto è arrivata anche la polizia per iniziare tutti gli approfondimenti del caso e provare a risalire all’identità del killer. Ad aspettarlo c’era il figlio. Gli inquirenti nella serata di ieri e nella notte hanno sentito i testimoni, i parenti e gli amici della vittima per avere maggior informazioni. (Cityrumors.it)

Dramma in città - bimbo di un anno resta ustionato con il brodo bollente - Attimi di paura questa mattina in un appartamento in centro a Ferentino, in provincia di Frosinone. Qui verso le 11, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli uomini delle forze dell'ordine, un bimbo di un anno e mezzo è rimasto seriamente ustionato con del brodo bollente che era... (Frosinonetoday.it)

Dramma in città - crolla palazzina : c’è una vittima. Cosa è successo - Stando alle ultime indiscrezioni, si sente qualche voce. Ancora un dramma in città. Una palazzina di due piani è crollata a causa di un’esplosione. Una palazzina di due piani è crollata e attualmente si sta scavando tra le macerie per salvare una famiglia (marito, moglie e tre bambini ndr). itNotizia in aggiornamento L'articolo Dramma in città, crolla palazzina: c’è una vittima. (Cityrumors.it)