Dierre Basket pronta alla sfida contro Giarre: il palasport etneo promette il soldout (Di domenica 13 ottobre 2024) Mentre c’è fermento per il concreto cammino d’esordio con l’attività giovanile, mentre gli atleti della prima squadra hanno fatto visita ai giovani del settore giovanile, è tempo di pensare alla seconda di campionato. Si gioca al PalaCannavò, impianto dedicato alla storica firma “della rosa” di Reggiotoday.it - Dierre Basket pronta alla sfida contro Giarre: il palasport etneo promette il soldout Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Mentre c’è fermento per il concreto cammino d’esordio con l’attività giovanile, mentre gli atleti della prima squadra hanno fatto visita ai giovani del settore giovanile, è tempo di pensareseconda di campionato. Si gioca al PalaCannavò, impianto dedicatostorica firma “della rosa” di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Savio e Trastevere forza quattro, poker casalingo per l'Ostiamare - La Pro Calcio Tor Sapienza passa in casa della Samagor, due i pareggi in attesa del posticipo pomeridiano tra Lodigiani e Vis Sezze ... (gazzettaregionale.it)

Madrid, migliaia di giovani in piazza per il diritto alla casa - Il corteo ha invaso le strade del centro della capitale spagnola. In tanti hanno manifestato al grido di “Basta, abbassate gli affitti!” ... (tg24.sky.it)

Diritto alla casa, migliaia di giovani in piazza a Madrid: "Abbassate gli affitti" - La protesta e stata organizzata contro i costi inaccessibili delle abitazioni, provocati dalla speculazione finanziaria e dagli alloggi destinati ... (tgcom24.mediaset.it)