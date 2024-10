Dal furto dei quadri di Van Gogh al sequestro di un’isola di fronte a Dubai, PresaDiretta racconta “La mafia dei soldi”: l’anticipazione (Di domenica 13 ottobre 2024) Droga e sangue, telefoni criptati e fiumi di denaro, sentieri del narcotraffico e grattacieli lussuosi, quadri di Van Gogh e un’isola di fronte a Dubai oggi sequestrata dallo Stato italiano. Sono tante e inaspettate le sfaccettature dell’holding internazionale della criminalità organizzata. Dalla Triple frontera in Sudamerica ai mercati finanziari, PresaDiretta, in onda du Rai3 domenica 13 ottobre, racconta le macromafie attraverso la storia di due tra i principali broker mondiali, latitanti per decenni e ora nelle carceri italiane: Rocco Morabito con la sua misteriosa fuga dal carcere di Montevideo e Raffaele Imperiale con la sua incalcolabile ricchezza. Raffaele Imperiale, uno dei più importanti narcotrafficanti al mondo, è oggi collaboratore di giustizia. Ilfattoquotidiano.it - Dal furto dei quadri di Van Gogh al sequestro di un’isola di fronte a Dubai, PresaDiretta racconta “La mafia dei soldi”: l’anticipazione Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Droga e sangue, telefoni criptati e fiumi di denaro, sentieri del narcotraffico e grattacieli lussuosi,di Vandioggi sequestrata dallo Stato italiano. Sono tante e inaspettate le sfaccettature dell’holding internazionale della criminalità organizzata. Dalla Triplera in Sudamerica ai mercati finanziari,, in onda du Rai3 domenica 13 ottobre,le macromafie attraverso la storia di due tra i principali broker mondiali, latitanti per decenni e ora nelle carceri italiane: Rocco Morabito con la sua misteriosa fuga dal carcere di Montevideo e Raffaele Imperiale con la sua incalcolabile ricchezza. Raffaele Imperiale, uno dei più importanti narcotrafficanti al mondo, è oggi collaboratore di giustizia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Londra - "attivisti" di Just Stop Oil imbrattano "Girasoli" di Van Gogh - succo di pomodoro sui quadri : tre arrestati - VIDEO - In tre sono entrati in azione alla National Gallery dove era in corso la mostra "Poets and Lovers" per tirare succo di pomodoro arancione verso due "Girasoli" del pittore olandese. Una sorta di "vendetta . Scene di degrado a Londra dove gli "attivisti" di Just Stop Oil imbrattano i quadri di Van Gogh. (Ilgiornaleditalia.it)

Londra - imbrattati 2 quadri di Van Gogh - L'azione odierna è scattata poco dopo la sentenza, in risposta a quella che il gruppo ecologista denuncia come "repressione" giudiziaria. . Il blitz precedente è costato proprio oggi una dura condanna a due attiviste. 18. Hanno tirato contro le opere del succo di pomodoro, come già accadde nel 2022. (Televideo.rai.it)