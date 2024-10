Cuciniamo insieme: risotto ai funghi porcini (Di domenica 13 ottobre 2024) Avendo a disposizione un po’ di porcini di piccolo calibro abbiamo pensato di farci un semplice, ma buonissimo risotto. Che diventa una ricetta di riciclo. Anzi, è un consiglio: fatene un po’ di più, poi una volta freddo ne prendete un po’ su una mano, ci mettete un pezzetto di formaggio (col Taleggio vengono da urlo) al centro, richiudete il riso e ne fate una polpettina che panata, indorata e fritta diventa una crocchetta golosa. Laverita.info - Cuciniamo insieme: risotto ai funghi porcini Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di domenica 13 ottobre 2024) Avendo a disposizione un po’ didi piccolo calibro abbiamo pensato di farci un semplice, ma buonissimo. Che diventa una ricetta di riciclo. Anzi, è un consiglio: fatene un po’ di più, poi una volta freddo ne prendete un po’ su una mano, ci mettete un pezzetto di formaggio (col Taleggio vengono da urlo) al centro, richiudete il riso e ne fate una polpettina che panata, indorata e fritta diventa una crocchetta golosa.

