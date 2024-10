Cityrumors.it - Calcio sotto shock: arrestata la stella amata dai tifosi. Accusa gravissima

(Di domenica 13 ottobre 2024) Un famoso giocatore del campionato è stato fermato dalla polizia e interrogato per ore, il suo nome è avvolto nel mistero Clamoroso, un famoso calciatore della Premier League è stato arrestato con l’di aver stuprato una donna in un noto albergo del centro di Londra. Alcune sue generalità si conosco come il fatto che avrebbe 24, che non sarebbe inglese ed è stato arrestato dalla polizia direttamente nell’esclusivo Corinthia Hotel, in Whitehall Place, Westminster, il 9 ottobre. Un calciatore della Premier League è stato arrestato con l’grave di stupro (Ansa Foto) Cityrumors.itSi tratterebbe di un calciatore internazionale, il cui nome non può essere divulgato per questioni legali. E’ stato arrestato davanti a tante persone, ma è stato rilasciato su cauzione fino a metà dicembre, anche perché la polizia sta ancora effettuando delle accurate indagini su tutta la storia.