Boxe: Beterbiev batte Bivol ed è campione unificato dei mediomassimi (Di domenica 13 ottobre 2024) Vittoria ai punti per il russo-canadese, al 21esimo successo su 21 RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Artur Beterbiev si è laureato campione mondiale unificato dei pesi mediomassimi. A Riyadh, al termine di un match molto combattuto, il russo-canadese (21 vittorie su 21 incontri disputati) ha sconfitto ai pu

Boxe - Beterbiev campione indiscusso dei mediomassimi : Bivol battuto per majority decision - Si tratta della prima vittoria ai punti nella carriera di Beterbiev, che in carriera aveva sempre trionfato prima del limite. “Di solito non aspetto il suono della campana”, ha scherzato il 39enne che si è scatenato nelle riprese finali. Si va ai punti ed è già una novità per lui, ma il verdetto gli sorride. (Sportface.it)

Boxe : Artur Beterbiev batte Dmitry Bivol ed è Campione del Mondo unificato dei pesi mediomassimi - Fare i conti con Beterbiev, però, è fare i conti con un pugile di 39 anni che ha una precisa idea di cosa significhi l’intelligenza pugilistica. Verdetto non unanime, quello dei giudici, con due che preferiscono il russo-canadese al russo rimasto tale e il terzo che dichiara una parità. Ed è in particolare un suo gancio a mettere in seria difficoltà Bivol. (Oasport.it)