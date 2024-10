Bergomi: "Inter, tieni stretto Inzaghi. Champions? Almeno gli ottavi..." (Di domenica 13 ottobre 2024) Bergomi Inzaghi. Il suo nome non è un nome qualsiasi per i tifosi nerazzurri. Del resto, solo un altro totem come Javier Zanetti ha più presenze di lui in maglia nerazzurra. Beppe Bergomi si è Ilnerazzurro.it - Bergomi: "Inter, tieni stretto Inzaghi. Champions? Almeno gli ottavi..." Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di domenica 13 ottobre 2024). Il suo nome non è un nome qualsiasi per i tifosi nerazzurri. Del resto, solo un altro totem come Javier Zanetti ha più presenze di lui in maglia nerazzurra. Beppesi è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bergomi non ha dubbi : “L’Inter deve tenersi stretta Inzaghi! Occhio a Conte per lo scudetto” | VIDEO ESCLUSIVO - Poi c’è il Milan che ha in rosa giocatori di grande talento, però ancora con alti e bassi come dimostra la sconfitta con la Fiorentina dopo la vittoria nel derby. it. Beppe Bergomi – Calciomercato. Dobbiamo lasciarlo lavorare in tranquillità perché a ogni scelta c’è sempre qualcuno che ha da ridire. (Calciomercato.it)

Bergomi : «Scelte Inzaghi? Criticato in qualsiasi caso! Penso una cosa» - E quindi non potendo scegliere e avendo l’età media più alta di tutte deve per forza ruotare. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Bergomi: «Scelte Inzaghi? Criticato in qualsiasi caso! Penso una cosa») © Inter-News. (Inter-news.it)

Bergomi : «Inzaghi - quest’anno mai turnover! Inter - un rischio grosso» - Alla terza giornata di campionato Giuseppe Bergomi esprime il proprio parere sulla nuova Inter di Simone Inzaghi e sui propositi dell’allenatore nerazzurro. Ma è la rosa ad avere più qualità. L’Inter non ha quel vantaggio sulle altre quindi il discorso della pancia piena è perfetto e questo si è visto nella prima giornata. (Inter-news.it)