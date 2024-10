Atp Shanghai, Sinner batte Djokovic in due set (7-6, 6-3) e vince il settimo titolo del 2024 (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner batte Djokovic in due set e vince l'Atp di Shanghai, conquistando così il settimo titolo del 2024. Partita combattuta con il serbo che ha ceduto il primo set al tie break (7-6) ed ha poi perso anche nel secondo. Il 100esimo trofeo in carriera dovrà attendere, ma considerate le sue qual Ilgiornaleditalia.it - Atp Shanghai, Sinner batte Djokovic in due set (7-6, 6-3) e vince il settimo titolo del 2024 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikin due set el'Atp di, conquistando così ildel. Partita combattuta con il serbo che ha ceduto il primo set al tie break (7-6) ed ha poi perso anche nel secondo. Il 100esimo trofeo in carriera dovrà attendere, ma considerate le sue qual

Per Sinner è il terzo Masters 1000 della carriera e il settimo titolo conquistato nel 2024. Troppo Jannik Sinner anche per Novak Djokovic, che nella finale del Masters 1000 di Shanghai si è arreso al fuoriclasse azzurro.

È il 17esimo torneo vinto in carriera da Sinner, il settimo quest'anno: Jannik allunga ancora in cima alla classifica mondiale, adesso c'è un abisso tra lui e Alcaraz. Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 1000 di Shanghai, battendo in finale due set a zero Novak Djokovic: la partita è durata di fatto un set, il primo finito al tie-break, poi il campione azzurro è volato via.

