Arezzo-Rimini 1-1: primo pareggio stagionale per gli amaranto (Di domenica 13 ottobre 2024) Arriva il primo pareggio in campionato per l’Arezzo. Dopo 8 gare con 5 vittorie e 3 sconfitte, la squadra di Troise conquista il suo primo pari, in casa, dopo essere passata in vantaggio. L’Arezzo ha iniziato la gara imponendo il proprio gioco sui romagnoli, ma questa supremazia è durata poco più di 15 minuti, senza però creare pericoli concreti per il portiere Colombi. Col passare del tempo, il Rimini ha preso coraggio, spingendo gli amaranto a retrocedere nel proprio campo, senza che i portieri fossero particolarmente impegnati. Le immagini salienti del match Il vantaggio dell’Arezzo è arrivato al 25?: un cross di Gaddini ha trovato Pattarello, che in mischia è riuscito a servire Ogunseye, il quale ha segnato indisturbato davanti a Colombi. Lortica.it - Arezzo-Rimini 1-1: primo pareggio stagionale per gli amaranto Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Arriva ilin campionato per l’. Dopo 8 gare con 5 vittorie e 3 sconfitte, la squadra di Troise conquista il suopari, in casa, dopo essere passata in vantaggio. L’ha iniziato la gara imponendo il proprio gioco sui romagnoli, ma questa supremazia è durata poco più di 15 minuti, senza però creare pericoli concreti per il portiere Colombi. Col passare del tempo, ilha preso coraggio, spingendo glia retrocedere nel proprio campo, senza che i portieri fossero particolarmente impegnati. Le immagini salienti del match Il vantaggio dell’è arrivato al 25?: un cross di Gaddini ha trovato Pattarello, che in mischia è riuscito a servire Ogunseye, il quale ha segnato indisturbato davanti a Colombi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brescia ripreso dal Mantova. Primo pareggio stagionale - Il match si è risolto interamente nel secondo tempo: al 49', Borrelli ha portato in vantaggio il Brescia con un'azione personale travolgente, iniziata grazie a. . . Il Brescia conquista il primo pareggio della stagione nel derby contro il Mantova, concludendo l'incontro sull'1-1 allo stadio Martelli. (Bresciatoday.it)

Athletic Club Palermo - pareggio per 1-1 a San Vito Lo Capo : Di Gaudio firma il primo gol in nerorosa - Dopo tre vittorie consecutive arriva il primo pareggio stagionale per l'Athletic Club Palermo. Impegnati al Comunale di San Vito Lo Capo nella quarta giornata del campionato di Eccellenza girone A, i nerorosa di Filippo Raciti non sono andati oltre l'1-1 contro la formazione locale, guidata da... (Today.it)

Athletic Club Palermo - pareggio per 1-1 a San Vito Lo Capo : Di Gaudio firma il primo gol in nerorosa - Dopo tre vittorie consecutive arriva il primo pareggio stagionale per l'Athletic Club Palermo. Impegnati al Comunale di San Vito Lo Capo nella quarta giornata del campionato di Eccellenza girone A, i nerorosa di Filippo Raciti non sono andati oltre l'1-1 contro la formazione locale, guidata da... (Palermotoday.it)