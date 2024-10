Alessandra Mussolini critica l’attore turco Furkan Palali a Ballando con le stelle: “Una tragedia, un flop” (Di domenica 13 ottobre 2024) Alessandra Mussolini, ospite a Domenica In, critica l'attore turco Furkan Palali per le sue esibizioni a Ballando con le stelle: "Sei una tragedia, un flop". A difendere il concorrente è stata Rossella Erra: "Alessandra, quando hai fatto Ballando con le stelle nelle prime quattro puntate sembravi un robot. Sei arrivata in finale grazie a me". Fanpage.it - Alessandra Mussolini critica l’attore turco Furkan Palali a Ballando con le stelle: “Una tragedia, un flop” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024), ospite a Domenica In,l'attoreper le sue esibizioni acon le: "Sei una, un flop". A difendere il concorrente è stata Rossella Erra: ", quando hai fattocon lenelle prime quattro puntate sembravi un robot. Sei arrivata in finale grazie a me".

