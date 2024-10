Alberto Rossi, il settimo sigillo. L'armatore dorico si conferma Campione del Mondo di Vela nella classe Melges 32 (Di domenica 13 ottobre 2024) Da Riva del Garda al Puntaldia, nel segno della vittoria. L’armatore anconetano Alberto Rossi concede il bis e si laurea in Sardegna per la seconda volta consecutiva Campione del Mondo nella classe Melges 32. L’impresa, nelle precedenti 16 edizioni, era riuscita solamente al team statunitense di Anconatoday.it - Alberto Rossi, il settimo sigillo. L'armatore dorico si conferma Campione del Mondo di Vela nella classe Melges 32 Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Da Riva del Garda al Puntaldia, nel segno della vittoria. L’anconetanoconcede il bis e si laurea in Sardegna per la seconda volta consecutivadel32. L’impresa, nelle precedenti 16 edizioni, era riuscita solamente al team statunitense di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Schianto tra un autobus e uno scooter : morto il 20enne Alberto Rossi - . L’impatto ha scaraventato il giovane sull’asfalto, dove è rimasto privo di sensi. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30 all’incrocio tra via dei Giardini e via Fatebenefratelli, nei pressi della Questura. I soccorritori dell’Areu sono intervenuti tempestivamente, cercando di stabilizzare il ragazzo sul posto prima di trasferirlo in ospedale. (Thesocialpost.it)

Enfant Terrible sul tetto del mondo. Alberto Rossi ancora campione - Il team di Alberto Rossi vince così il suo settimo titolo mondiale, al termine di un campionato che lo ha visto, prova dopo prova, estendere la leadership conquistata al termine delle prime regate sino al punto di laurearsi campione del mondo con una prova di anticipo. A Puntaldia con Enfant Terrible-Adria Ferries si sono confermati campioni iridati Melges 32 Alberto Rossi, Vasco Vascotto, ... (Ilrestodelcarlino.it)

Incidente tra autobus e motorino : Alberto Rossi muore a 20 anni - I soccorsi L'impatto è stato inevitabile: il ventenne è stato sbalzato sull'asfalto ed è rimasto a terra immobile. La dinamica Stando alle prime informazioni, il ragazzo era in sella al suo motorino e stava percorrendo via dei Giardini in direzione via De Marchi, a due passi dalla Questura. Alberto Rossi, che aveva compiuto 20 anni lo scorso 9 settembre e che viveva in zona Città Studi, è ... (Ilgiorno.it)