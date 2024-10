Movieplayer.it - Al Pacino: "Stavo per essere licenziato da Il Padrino, la Paramount non mi voleva"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nel suo libro, uscito recentemente, Alha ricordato di quando lalo stava per licenziare da Il, e di come Coppola gli cambiò la vita. Anche se Alsarà sempre sinonimo della sua interpretazione di spicco ne Il(1972), l'acclamato dramma mafioso di Francis Ford Coppola, pare che la casa di produzione lo abbia quasi sostituito. Nel suo nuovo libro di memorie, Sonny Boy, ora in vendita, il premio Oscar ha ricordato di quando lametteva in dubbio che fosse l'attore giusto per interpretare Michael Corleone nell'adattamento cinematografico del libro di Mario Puzo e come alla fine sia riuscito a dimostrare il suo valore. "Lanonche interpretassi Michael Corleone", ha scritto in un estratto condiviso da The Guardian: "no