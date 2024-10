Ilrestodelcarlino.it - A braccetto da settant’anni, festa grande per Sante ed Elena: "Amore e tanta pazienza"

(Di domenica 13 ottobre 2024) "". Sono questi gli ingredienti perSalvucci, 96 anni, eSeghetta, 92, che hanno festeggiato bendi matrimonio. Si sono detti "sì" per sempre il 10 ottobre 1954 nella chiesa di San Lorenzo, a Urbisaglia, dopo un paio d’anni di fidanzamento. Entrambi figli di agricoltori dell’Abbadia di Fiastra, erano vicini di casa. Si conoscono da sempre. Hanno tre figlie, Gabriella, Paola e Antonella, e quattro nipoti, Stefano, Martina, Valentina e Sara, i loro tesori più preziosi. La coppia ha vissuto fino al 2018 a Villamagna, e negli ultimi sei anni si è trasferita a Piediripa di Macerata; nei giorni scorsi ha rinnovato le promesse matrimoniali con don Roberto D’Annibale. Un traguardo raro, quello di. Ieri per loro è stata organizzata una bellaa sorpresa in famiglia.