VIDEO/ Festa dell'Unità, Misiani fredda De Luca: "No al terzo mandato, abbassiamo i toni" (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIntensa, la prima giornata della Festa dell'Unità organizzata dal Partito Democratico sannita per il weekend 12 e 13 ottobre. A Foiano in Valfortore incontri, dibatti e intrattenimento con un focus centrato prevalentemente sulle aree interne. Antonio Misiani, senatore e commissario del Partito Democratico in Campania e Antonio De Caro, europarlamentare, sono stati gli ospiti della prima giornata. Proprio il senatore Misiani ha stimolato il confronto quando, pungolato sulla questione del terzo mandato, ha ribadito la posizione netta e chiara del Partito Democratico: "Abbiamo votato al Senato contro il terzo mandato, così come anche Fratelli d'Italia e Lega. La nostra è una posizione chiara, sarebbe opportuno abbassare i toni in merito".

