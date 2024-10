Unifil in Libano, secondo voi i caschi blu italiani dovrebbero lasciare la missione? (Di sabato 12 ottobre 2024) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Liberoquotidiano.it - Unifil in Libano, secondo voi i caschi blu italiani dovrebbero lasciare la missione? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Respinta la richiesta di Israele di spostare Unifil : "I militari italiani restano in Libano" - Dagli Stati Uniti sarebbe arrivato un parziale via libera all'attacco all'Iran in risposta al bombardamento di settimana scorsa. Secondo i media israeliani il divario tra Biden e Netanyahu si sarebbe ridotto: gli Stati Uniti pensano ancora che la risposta sia "un po' troppo" pesante e avrebbero... (Today.it)

Unifil in Libano - perché è stato un fallimento e perché dobbiamo andarcene via al più presto - Dunque, uno Stato dove esiste un partito del genere ha abdicato alla propria sovranità (. 1 Il Libano è uno Stato sovrano? In teoria sì. Unifil come è operativa oggi risale al 2006: ha avuto successo? No: e la dimostrazione è che l'area che il contingente internazionale dovrebbe controllare è proprio quello in cui è concentrata la potenza di fuoco di Hezbollah. (Liberoquotidiano.it)

Attacchi Israele a Unifil in Libano - Meloni trova sostegno Macron e Sanchez : “Grave violazione” - Non è accettabile" Sulle alture di Paphos, a Cipro, soffia forte tra gli ulivi la brezza che viene dal mare. La premier: "Non posso non tornare a condannare quello che è accaduto. A preoccupare però sono i venti di guerra che spirano a poca distanza da qui: in Libano ma soprattutto a Gaza, che dista […]. (Sbircialanotizia.it)

Attacchi Israele a Unifil in Libano - Meloni trova sostegno Macron e Sanchez : "Grave violazione"
La premier: "Non posso non tornare a condannare quello che è accaduto. A preoccupare però sono i venti di guerra che spirano a poca distanza da qui: in Libano ma soprattutto a Gaza, che dista […]. Non è accettabile" Sulle alture di Paphos, a Cipro, soffia forte tra gli ulivi la brezza che viene dal mare.