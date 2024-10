Una vita in cattedra: addio alla professoressa Maria Cannata (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo una vita sui banchi, si è spenta ieri all'età di 67 anni la professoressa Maria Cannata, storica insegnante di matematica delle scuole della Valtrompia. In pensione da qualche tempo, Maria ha insegnato matematica a tantissimi ragazzi e ragazze. I colleghi e il personale dell'Istituto Bresciatoday.it - Una vita in cattedra: addio alla professoressa Maria Cannata Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo unasui banchi, si è spenta ieri all'età di 67 anni la, storica insegnante di matematica delle scuole della Valtrompia. In pensione da qualche tempo,ha insegnato matematica a tantissimi ragazzi e ragazze. I colleghi e il personale dell'Istituto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli. Mariano Pilato trovato senza vita a Materdei : arrestato l’amico Roberto Ambrosio - Sul posto sono arrivate le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e dei commissariati Dante e Decumani. Il padrone di casa, rintracciato dagli agenti poco dopo l’intervento, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. . Mariano Pilato è stato ucciso a coltellate. I sanitari ne hanno potuto constatare solo l’avvenuto decesso. (Laprimapagina.it)

Maria Campai sepolta in Romania - le sorelle : “Vogliamo andare fino in fondo. Chi l’ha uccisa deve passare la vita in carcere” - Maria Campai è stata sepolta a Turda, la cittadina della Transilvania, in Romania, dove era nata 42 anni fa. Ha sostenuto la versione di essere stato costretto a difendersi, di non avere voluto la morte della donna ma di avere cercato di farle perdere i sensi stringendola al collo con l'avambraccio. (Ilgiorno.it)

Maria Campai sepolta in Romania - le sorelle : “Vogliamo andare fino in fondo. Chi l’ha uccisa deve passare vita in carcere” - Una settimana fa il gip del tribunale dei minori di Brescia, Laura D'Urbino, ha convalidato il fermo eseguito dai carabinieri e firmato una ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere. Maria Campai è stata sepolta a Turda, la cittadina della Transilvania, in Romania, dove era nata 42 anni fa. (Ilgiorno.it)

Una vita vissuta con gioia e generosità : nonna Maria festeggia il traguardo del secolo di vita - La forlivese Maria Mazzetti in Lolli ha tagliato l'importante traguardo dei 100 anni, celebrata con affetto dai numerosi nipoti. La visita a sorpresa del vescovo Livio Corazza ha reso la festa completa. Il legame profondo di Maria con il marito, Giovanni Lolli, prosegue anche dopo 25 anni dalla... (Forlitoday.it)