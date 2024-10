Ilrestodelcarlino.it - Tornano i quadri di Dresda. Tele di Garofalo in mostra

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Era il 6 luglio 1746, quando da Modena partirono cinque carrozze, cariche di cento fra i più straordinari capolavori dell’arte, Annibale Carracci e Correggio, Guercino, Parmigianino, Guido Reni e Tiziano, Velazquez e Veronese, cento meraviglie della pinacoteca estense che Francesco III – ormai a corto di risorse – aveva deciso di cedere ad Augusto III, Elettore di Sassonia e Re di Polonia. Il duca ne ricavò centomila zecchini, circa 350 chili d’oro: fu una boccata d’ossigeno per le casse estensi, ma un brutto colpo per la collezione ducale, una delle più belle mai viste, che dovette dire addio a molte delle sue perle. La maggior parte dei dipinti della cosiddetta "vendita di" oggi è visibile – appunto – alla Gemäldegalerie della città tedesca. E molte non sono mai più tornate in Italia.