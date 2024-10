Sinner-Machac, oggi la semifinale di Shanghai: orario e dove vederla in tv (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner affronterà oggi Tomas Machac, nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro sarà in campo a partire dalle 10.30 italiane di sabato 12 ottobre e – in diretta tv e streaming – se la vedrà con il tennista ceco, già battuto lo scorso marzo a Miami nell’unico precedente. Machac ha sorpreso tutti eliminando ai quarti lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3 e reduce dal trionfo nel torneo Atp di Pechino. Il 23enne Machac, numero 33 del ranking e testa di serie numero 30 a Shanghai, ora cerca il bis contro il numero 1 del mondo. Sinner arriva all’appuntamento dopo la vittoria in 2 set contro il russo Daniil Medvedev, battuto per la settima volta negli ultimo 8 confronti diretti. .com - Sinner-Machac, oggi la semifinale di Shanghai: orario e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – JannikaffronteràTomas, nelladel Masters 1000 di. L’azzurro sarà in campo a partire dalle 10.30 italiane di sabato 12 ottobre e – in diretta tv e streaming – se la vedrà con il tennista ceco, già battuto lo scorso marzo a Miami nell’unico precedente.ha sorpreso tutti eliminando ai quarti lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3 e reduce dal trionfo nel torneo Atp di Pechino. Il 23enne, numero 33 del ranking e testa di serie numero 30 a, ora cerca il bis contro il numero 1 del mondo.arriva all’appuntamento dopo la vittoria in 2 set contro il russo Daniil Medvedev, battuto per la settima volta negli ultimo 8 confronti diretti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 5-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’azzurro cancella 2 palle break - A-40 Largo di poco il passante di rovescio incrociato di Sinner. 24 Chiaramente tutti vorrebbero vedere la finale tra Sinner e Djokovic, che non si affrontano dagli Australian Open. 30-15 Servizio e diritto incrociato di Sinner. 30-40 Machac non solo regge sulla diagonale di rovescio, ma trova un angolo strettissimo che porta Sinner all’errore. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Machac 6-4 5-4 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Quest’anno, infatti, hanno già incrociato le loro racchette a fine marzo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, con Sinner che riuscì ad avere la meglio in due comodi parziali. Tra i due giocatori si tratta del secondo scontro diretto in carriera. (Sportface.it)

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 4-3 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il ceco continua a mordere le caviglie - 30-30 Servizio e diritto di Sinner. 30-15 Battuta esterna vincente del n. 30-30 Machac sorprende Sinner con un rovescio in contropiede e poi chiude con un comodo smash. 40-0 Ace al centro. 0-30 Lungo il diritto lungolinea di Machac. 35 Sinner vince il sorteggio. Sinner tiene un game molto delicato. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Machac 6-4 4-4 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 32 – Fanno il loro ingresso in campo in questo momento i due giocatori 10. 30 italiane (le 16. Adesso per lui c’è il top quaranta ceco, che nel turno precedente ha stupito tutti eliminando in due set molto lottati lo spagnolo Carlos Alcaraz. COME SEGUIRE SINNER-MACHAC IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SINNER-MACHAC 6-4 ... (Sportface.it)