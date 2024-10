Sicilia, la giunta di governo approva manovra da 350 milioni di euro (Di sabato 12 ottobre 2024) Schifani: “anche interventi contro emergenza siccità”. Emergenza siccità con investimenti nelle reti idriche e sostegni alle imprese agricole, iniziative a favore delle aziende e dei sistemi produttivi. E ancora, fondi per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori regionali, per le persone con disabilità gravissima, caro voli e comarketing per gli aeroporti minori. Sono queste le principali linee di intervento annunciate dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, contenute nelle variazioni di bilancio deliberate ieri (11 ottobre) in giunta. manovra da 350 milioni di euro La manovra vale complessivamente 350 milioni di euro che dovranno essere spesi dall’amministrazione regionale entro il 2024: la somma di 250 milioni originariamente prevista è cresciuta passando a 260 milioni, ai quali si aggiungono economie di bilancio per 90 milioni. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Schifani: “anche interventi contro emergenza siccità”. Emergenza siccità con investimenti nelle reti idriche e sostegni alle imprese agricole, iniziative a favore delle aziende e dei sistemi produttivi. E ancora, fondi per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori regionali, per le persone con disabilità gravissima, caro voli e comarketing per gli aeroporti minori. Sono queste le principali linee di intervento annunciate dal presidente della Regionena, Renato Schifani, contenute nelle variazioni di bilancio deliberate ieri (11 ottobre) inda 350diLavale complessivamente 350diche dovranno essere spesi dall’amministrazione regionale entro il 2024: la somma di 250originariamente prevista è cresciuta passando a 260, ai quali si aggiungono economie di bilancio per 90

