Siccità, Faraone ad Agrigento: "In Sicilia cittadini lasciati soli da governo siciliano e nazionale" (Di sabato 12 ottobre 2024) Il parlamentare ha manifestato ieri, 11 ottobre, in accappatoio davanti al Comune di Agrigento "Sulla crisi idrica in Sicilia, la Regione di Schifani e il governo nazionale continuano a latitare: è inconcepibile che cittadini e imprese debbano fronteggiare l'emergenza da soli". Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, che ha visitato il presidio organizzato da Italia Viva e altre organizzazioni davanti al comune di Agrigento per protestare contro la mancanza d'acqua. Anche qui ha indossato l'accappatoio accettando l'invito degli organizzatori "Dal momento che il presidente Schifani sostiene che quello della mancanza d'acqua ad Agrigento, capitale della cultura, è una fake news, ho voluto verificare la situazione con i miei occhi: è drammatica. L'acqua – ha aggiunto – manca anche per più di cento giorni nelle case.

