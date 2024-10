Sanità: anestesisti, Giacomo Grasselli eletto presidente Siaarti per trienno 2028-2030 (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sono contento per il risultato, è importante andare avanti su quello che si è fatto dando nuova attrattiva a questa disciplina un po' in difficoltà". Cosi Giacomo Grasselli presidente Siaarti per il triennio 2028/30, eletto a Napoli nel corso dell’Assemblea dei soci, nell’ambito del 78esimo Congresso nazionale Icare della Società italiana di anestesia, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sono contento per il risultato, è importante andare avanti su quello che si è fatto dando nuova attrattiva a questa disciplina un po' in difficoltà". Cosiper il triennio/30,a Napoli nel corso dell’Assemblea dei soci, nell’ambito del 78esimo Congresso nazionale Icare della Società italiana di anestesia,

