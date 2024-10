Roma Capitale vince il Best Digital City Branding per comunicazione digitale multicanale (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Roma Capitale premiata agli Nc Digital Awards, uno dei più importanti riconoscimenti dedicati alla comunicazione Digitale italiana. Alla città eterna va il Best Digital City Branding per “l’importante lavoro fatto nel corso degli ultimi mesi nell’ambito della comunicazione Digitale multichannel”, assegnato da una giuria composta da oltre 50 grandi Aziende investitrici nella comunicazione L'articolo Roma Capitale vince il Best Digital City Branding per comunicazione Digitale multicanale proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) –premiata agli NcAwards, uno dei più importanti riconoscimenti dedicati allae italiana. Alla città eterna va ilper “l’importante lavoro fatto nel corso degli ultimi mesi nell’ambito dellae multichannel”, assegnato da una giuria composta da oltre 50 grandi Aziende investitrici nellaL'articoloilperproviene da Webmagazine24.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma Capitale vince il Best Digital City Branding per comunicazione digitale multicanale - Alla città eterna va il Best Digital City Branding per “l’importante lavoro fatto nel corso degli ultimi mesi nell’ambito della comunicazione digitale multichannel”, assegnato da una giuria composta da oltre 50 grandi Aziende investitrici nella comunicazione […]. (Adnkronos) – Roma Capitale premiata agli Nc Digital Awards, uno dei più importanti riconoscimenti dedicati alla Comunicazione Digitale ... (Periodicodaily.com)

Romaeuropa : al via domani Digitalive - rassegna di arti multimediali tra opere musicali create con l’AI e performance immersive - 19. 10 – 12. 00), compositore e sound-designer le cui opere attraversano ambiti diversi dal teatro al cinema passando per le arti performative, le opere radiofoniche e la sound-art in contesti internazionali quali festival di teatro, biennali e musei. Calendario DIGITALIVE 11 – 13 ottobre 11. (Romadailynews.it)

Rimini fra i comuni più digitali dell’Emilia Romagna - premio durante il Festival After - Un premio per il miglior incremento dell'indice di digitalizzazione tra i comuni capoluogo della Regione. E’ quello che ha ricevuto ieri il Comune di Rimini nell’ambito del Festival After, manifestazione dedicata alla diffusione della cultura digitale che ha premiato i Comuni e le Unioni di... (Riminitoday.it)

Roma: Tevere Day, Gualtieri al ‘clean up’ plastiche del fiume - la piu' grande manifestazione dedicata al rilancio e alla salvaguardia del fiume di Roma che ha portato il Tevere a essere incluso nella lista dei beni tutelati dall'Unesco ... (radiocolonna.it)

Vicenza, palazzo Trissino: “Dall’intelligenza artificiale alla smart city”, DIGITALmeet 2024 - Si parlerà di "smart cities", o città intelligenti, durante l'incontro di DIGITALmeet 2024 che mercoledì 16 ottobre farà tappa anche a Vicenza (alle 17 in sala Stucchi a palazzo Trissino). L'obiettivo ... (lamilano.it)

Case e investimenti a Milano e Roma: dove conviene comprare oggi? - Prezzi di Milano e Roma: un confronto allarmanteMilano si conferma come la città con i prezzi immobiliari più elevati in Italia, con valori che toccan ... (assodigitale.it)