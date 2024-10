Rinnovo Kvara, incontro a fine mese: ecco quanto offre adesso il Napoli (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Rinnovo di Kvara e la posizione del Napoli: in queste ore sono arrivate delle novità riguardo il futuro del giocatore georgiano. Quello del Rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia resta un tema caldo sul quale, ormai da settimane, si continua a ragionare in casa Napoli. Il club vuole chiudere un accordo per prolungare la permanenza del georgiano in azzurro, ma al tempo stesso non vuole cadere nell’errore di svenarsi per portare a conclusione le trattative. Negli scorsi mesi ci sono prese di posizione molto nette da parte del padre di Kvara ma anche dell’agente, aspetto che avrebbe potuto lasciar presagire anche l’addio del numero 77 azzurro. L‘arrivo di Antonio Conte ha evidentemente cambiato gli scenari, ed ora si va spediti verso un Rinnovo che, però, deve essere strutturato e sul quale andrà trovato un quadro che possa soddisfare tutto. Spazionapoli.it - Rinnovo Kvara, incontro a fine mese: ecco quanto offre adesso il Napoli Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ildie la posizione del: in queste ore sono arrivate delle novità riguardo il futuro del giocatore georgiano. Quello deldi contratto di Khvichatskhelia resta un tema caldo sul quale, ormai da settimane, si continua a ragionare in casa. Il club vuole chiudere un accordo per prolungare la permanenza del georgiano in azzurro, ma al tempo stesso non vuole cadere nell’errore di svenarsi per portare a conclusione le trattative. Negli scorsi mesi ci sono prese di posizione molto nette da parte del padre dima anche dell’agente, aspetto che avrebbe potuto lasciar presagire anche l’addio del numero 77 azzurro. L‘arrivo di Antonio Conte ha evidentemente cambiato gli scenari, ed ora si va spediti verso unche, però, deve essere strutturato e sul quale andrà trovato un quadro che possa soddisfare tutto.

