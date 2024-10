Renzi difende Lenzi: “Chi ama Livorno oggi è triste” (Di sabato 12 ottobre 2024) Livorno – Renzi difende Lenzi: “Chi ama Livorno oggi è triste” Renzi difende Lenzi. Matteo Renzi, leader Italia Viva, interviene dopo le dimissioni in giunta di Simone Lenzi, ex assessore alla cultura del Comune di Livorno. Esprimendo solidarietà a Lenzi che, rivolto al senatore toscano Renzi, con tweet: “Grazie, lo apprezzo molto” Dimissioni di Lenzi dopo la bufera che lo ha visto protagonista per suoi tweet. Con parole che il sindaco Luca Salvetti, centrosinistra, ha definito “estremamente gravi. Dimissioni unica strada percorribile”. Sottolineando Salvetti: “I post pubblicati da Simone Lenzi, che hanno giustamente provocato le reazioni e le prese di posizione del mondo Lgbtqia+ e di altre componenti cittadine, sono stati per tutti noi un fulmine a ciel sereno che ci ha disorientato e amareggiato” Matteo Renzi: “Chi ama Livorno oggi è triste. Corrieretoscano.it - Renzi difende Lenzi: “Chi ama Livorno oggi è triste” Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di sabato 12 ottobre 2024): “Chi ama. Matteo, leader Italia Viva, interviene dopo le dimissioni in giunta di Simone, ex assessore alla cultura del Comune di. Esprimendo solidarietà ache, rivolto al senatore toscano, con tweet: “Grazie, lo apprezzo molto” Dimissioni didopo la bufera che lo ha visto protagonista per suoi tweet. Con parole che il sindaco Luca Salvetti, centrosinistra, ha definito “estremamente gravi. Dimissioni unica strada percorribile”. Sottolineando Salvetti: “I post pubblicati da Simone, che hanno giustamente provocato le reazioni e le prese di posizione del mondo Lgbtqia+ e di altre componenti cittadine, sono stati per tutti noi un fulmine a ciel sereno che ci ha disorientato e amareggiato” Matteo: “Chi ama

