Ilrestodelcarlino.it - Ragazzina travolta e uccisa dal treno a Padova: indagati i due macchinisti

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 - Sonoper omicidio colposo i duealla guida delmerci che ha travolto una 12enne a. La decisione della procura patavina di scrivere i loro nomi nel fascicolo degliè un atto dovuto, anche perché dalle immagini di una telecamera di sorveglianza comunale si vedrebbe lainfilarsi sotto la sbarra del passaggio a livello insieme a un’amica. La tragedia è accaduta giovedì nella zona industriale di. La bambina - che era arrivata in Italia con la madre e un fratello due anni fa dall'Ucraina in guerra - era stata investita dal convoglio mentre attraversava i binari. Sul momento era grave, ma viva: era stata trasferita d’urgenza in ospedale, dove è deceduta poche ore dopo.