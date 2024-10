Protesta contro il ddl sicurezza a Roma, vernice su ministero Ambiente e blocco traffico su via Colombo (Di sabato 12 ottobre 2024) Un gruppo di attivisti ha imbrattato con vernice lavabile la facciata del ministero e ha apposto uno striscione con la scritta 'No al ddl sicurezza'. Accesi anche diversi fumogeni rossi. Fanpage.it - Protesta contro il ddl sicurezza a Roma, vernice su ministero Ambiente e blocco traffico su via Colombo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un gruppo di attivisti ha imbrattato conlavabile la facciata dele ha apposto uno striscione con la scritta 'No al ddl'. Accesi anche diversi fumogeni rossi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Protesta contro il ddl sicurezza a Roma, vernice su ministero Ambiente e blocco traffico su via Colombo - Azione di protesta questa mattina a Roma con blocco del traffico in via Cristoforo Colombo e lancio di vernice sull'edificio del ministero della Transizione ecologica. Un gruppo di attivisti ha ... (fanpage.it)

Vernice sulla facciata del ministero dell'Ambiente: attivisti mascherati contro il ddl sicurezza - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

"No ddl sicurezza": protesta davanti al ministero dell'Ambiente - Il blitz questa mattina da parte della Rete no ddl sicurezza all'altezza di via Cristoforo Colombo Maschere di animali e la protesta. Con lo striscione "no ddl sicurezza". Un gruppo di attivisti quest ... (romatoday.it)