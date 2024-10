Ilfoglio.it - Professione: tifoso di San Marino

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il viaggio in treno da Sancon destinazione lo stadio Zimbru di Chisinau è durato oltre quarantatré ore. Google Maps fatica a calcolare l’itinerario, ma Alan Herbert è riuscito comunque ad arrivare per tempo, avendo pure sulle spalle la tratta Taunton (capoluogo inglese del Somerset) - San. La passione di Alan Herbert per la Nazionale di calcio di Sanè tale che le distanze non sembrano essere un problema, anche se la paura di volare in aereo potrebbe sembrare apparentemente un limite. Giovedì sera per un impegno di lavoro non era sugli spalti del Victoria Stadium di Gibilterra a vedere i ragazzi di mister Roberto Cevoli perdere 1-0 in Nations League contro la squadra locale. Interrompendo così una sequenza di sette gare consecutive di Sanviste dal vivo.