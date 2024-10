Nations League, si chiude la 3ª giornata: i risultati di oggi (Di sabato 12 ottobre 2024) Nations League, è finita la terza giornata della competizione: ecco tutti i risultati della giornata di oggi Si è chiusa oggi la terza giornata di Nations League: di seguito i risultati di oggi. Tra le partite da segnalare la vittoria di misura della Spagna sulla Danimarca con il gol di Zubimendi. Vince anche il Portogallo, Calcionews24.com - Nations League, si chiude la 3ª giornata: i risultati di oggi Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024), è finita la terzadella competizione: ecco tutti idelladiSi è chiusala terzadi: di seguito idi. Tra le partite da segnalare la vittoria di misura della Spagna sulla Danimarca con il gol di Zubimendi. Vince anche il Portogallo,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Branko - l’oroscopo di oggi : giornata fastidiosa per un segno in particolare - In seguito però si è dedicato esclusivamente all’astrologia. I suoi oroscopi sono pubblicati anche su Il Messaggero e sul settimanale Chi, oltre a essere trasmessi su RDS. (Continua…) Leggi anche: Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: si mette male per questo segno Leggi anche: Paolo Fox, la pessima notizia per questo segno: accadrà oggi Chi è Branko Branko Vatovec è uno dei più famosi ... (Tvzap.it)

G7 Salute - oggi l'ultima giornata. Il sindaco : «Grazie a tutti gli anconetani - è stato un evento unico» - ANCONA - «Attendiamo le ultime parole del ministro italiano per dare conclusione a questo importante evento per la città e per le Marche tutte. Grazie ai cittadini di Ancona che hanno compreso e capito qualche difficoltà logistica, abbiamo cercato di far comprendere l'importanza di questa... (Anconatoday.it)

Oggi è la giornata di Dragon Ball - Vi lasciamo all’ultimo trailer disponibile, prima di poter vedere anche la prima puntata di questa nuova visione dell’universo creato dal grande Akira Toryiama. Chissà che i giocatori non riescano a cambiare il naturale corso della storia, e scoprire così degli scenari alternativi… Dragon Ball Daima, invece, è la nuova serie animata dedicata al mondo di Dragon Ball. (Nerdpool.it)