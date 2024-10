Latuafonte.com - Nadia Bengala: età, carriera, chi è la figlia, fidanzato, ex compagno

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 12 Ottobre 2024 8:22 am by Redazioneè un’attrice, ex modella e showgirl italiana. Nota per essere stata eletta nel 1988 Miss Italia, di recente è al centro delle notizie per via dell’arresto della sua unicaDiana. L’attrice torna a parlare della vicenda che ha sconvolto la sua vita nel salotto di Verissimo, nel corso della puntata di sabato 12 ottobre 2024. Attualmente,sta vivendo con launa situazione davvero difficile e drammatica. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere sull’attrice e su Diana. Chi è: età, origini,in TV e politica,Leggi anche: Chi è Frida Bollani Magoni: età, malattia, genitori,, Instagramè nata a Siracusa il 26 maggio 1962.