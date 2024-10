Michael Keaton si dichiara interessato ad un Beetlejuice 3 (Di sabato 12 ottobre 2024) Michael Keaton si dichiara interessato ad un Beetlejuice 3 Abbiamo avuto Beetlejuice – Spiritello porcello. Poi abbiamo avuto Beetlejuice Beetlejuice. Quindi viene da chiedersi: qualcuno dirà Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice e evocherà il bio-esorcista per la terza volta, e se sì, ci vorrà un altro quarto di secolo per tornare a Winter River? La star del film, Michael Keaton, ha parlato di recente con E! e forse abbiamo c’è una possibilità di rivederlo nel ruolo. All’attore è stato infatti chiesto se abbia voglia di riprendere il ruolo per una teorica terza uscita. La risposta di Keaton è stata entusiasta, esclamando sinteticamente: “Oh sì, lo farei ogni anno, sì”. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di sabato 12 ottobre 2024)siad un3 Abbiamo avuto– Spiritello porcello. Poi abbiamo avuto. Quindi viene da chiedersi: qualcuno diràe evocherà il bio-esorcista per la terza volta, e se sì, ci vorrà un altro quarto di secolo per tornare a Winter River? La star del film,, ha parlato di recente con E! e forse abbiamo c’è una possibilità di rivederlo nel ruolo. All’attore è stato infatti chiesto se abbia voglia di riprendere il ruolo per una teorica terza uscita. La risposta diè stata entusiasta, esclamando sinteticamente: “Oh sì, lo farei ogni anno, sì”.

