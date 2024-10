Calcioweb.eu - Marsiglia, grave infortunio per Valentin Carboni: a rischio il riscatto dell’Inter?

(Di sabato 12 ottobre 2024) Brutte notizie per, Inter e Argentina. Il giovane attaccante argentino,, in prestito dall’Inter al, si è infatti rotto il legamento crociato anteriore di un ginocchio. Una brutta notizia per i nerazzurri, che rischiano seriamente di perdere i 36 milioni di euro previsti dal diritto difissato in estate. Unche di fatto chiude in anticipo la stagione del classe 2005. L'articoloper: ail? CalcioWeb.