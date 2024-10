Marina Del Grosso svela se parteciperebbe ad Amici: “Giudici vittime del business” (Di sabato 12 ottobre 2024) Marina Del Grosso è stata la rivelazione dei BootCamp della 18esima edizione di X Factor. Eliminata da Paola Iezzi ha sbottato contro lei e in generale la giuria colpevole di non averla capita. Questa settimana è stata intervistata da Samantha Suriani per Tag24 dove ha confessato che probabilmente la rivedremo di nuovo in tv. Che sia X Factor o Amici, però, è da decidere. “Non escludo la possibilità di provare altri talent o simili, per il momento devo capire bene cosa realmente voglio. Se voglio combattere dall’interno o seguire tutt’altro tipo di percorso“. Biccy.it - Marina Del Grosso svela se parteciperebbe ad Amici: “Giudici vittime del business” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di sabato 12 ottobre 2024)Delè stata la rivelazione dei BootCamp della 18esima edizione di X Factor. Eliminata da Paola Iezzi ha sbottato contro lei e in generale la giuria colpevole di non averla capita. Questa settimana è stata intervistata da Samantha Suriani per Tag24 dove ha confessato che probabilmente la rivedremo di nuovo in tv. Che sia X Factor o, però, è da decidere. “Non escludo la possibilità di provare altri talent o simili, per il momento devo capire bene cosa realmente voglio. Se voglio combattere dall’interno o seguire tutt’altro tipo di percorso“.

