Manuel Mastrapasqua ucciso in 4 minuti fuori dal supermercato a Rozzano: l’ipotesi di una rapina (Di sabato 12 ottobre 2024) Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso la notte tra giovedì e venerdì a Rozzano (Milano), è stato ucciso con un unico colpo in 4 minuti. Si indaga per capire cosa sia successo. Fanpage.it - Manuel Mastrapasqua ucciso in 4 minuti fuori dal supermercato a Rozzano: l’ipotesi di una rapina Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024), il 31ennela notte tra giovedì e venerdì a(Milano), è statocon un unico colpo in 4. Si indaga per capire cosa sia successo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano : l'agguato in 4 minuti - il portafogli senza contanti - la coltellata al petto. Cosa sappiamo - Sono formalmente ancora tutte aperte le ipotesi sull'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso nella notte tra giovedì e venerdì a Rozzano, alle porte di Milano. Tra queste... (Leggo.it)

Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano : gli ultimi audio Whatsapp alla fidanzata prima della tragedia - 49. È giunto in ospedale intorno alle 3. L’assenza di precedenti penali e segnalazioni e il suo stile di vita tranquillo rendono poco probabile l’esistenza di contesti pericolosi. Dalle registrazioni dell’uscita dal supermercato, risulta invece che manchi solo il sacchetto della spesa. Leggi anche: Sassari, l’ex campionessa di nuoto Ann Lauwers muore a 59 anni per le conseguenze di un ... (Thesocialpost.it)

Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano - l'aggressione mortale in 4 minuti : gli ultimi audio whatsapp alla fidanzata - Una telecamera di sorveglianza avrebbe inquadrato Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato la scorsa notte a Rozzano, nel Milanese, mentre camminava da solo circa quattro minuti prima del momento... (Leggo.it)

Manuel Mastrapasqua accoltellato e ucciso a Rozzano : 31 anni - lavorava in un supermercato - . Tuttavia, è ancora troppo presto per chiarire la dinamica di quanto accaduto, e non è chiaro cosa abbia fatto, né se fosse solo o accompagnato, dal momento in cui è uscito dal supermercato fino al ritrovamento, avvenuto tre ore dopo. La sua vita tranquilla e l’assenza di segnalazioni o precedenti fanno escludere possibilità di coinvolgimenti con ambienti pericolosi. (Thesocialpost.it)